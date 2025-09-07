Жамнов — о победе «Спартака» над «Сочи»: «Продолжаем сами усложнять себе игру»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча против «Сочи» (4:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Есть моменты, которые мы объясняем постоянно. Те вещи, которые мы сами творим и усложняем себе игру — мы это продолжаем делать и особенно в те моменты, когда этого делать просто нельзя. Да, это можно списать на первую игру и волнение, но эти моменты надо убирать — это волнует меня, как тренера», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Следующий матч «Спартак» проведет 9 сентября против минского «Динамо». Сочинцы в этот же день сыграют с «Динамо» из Москвы.