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Сегодня, 13:56

Вайсфельд считает, что Роман Ротенберг может возглавить сборную России по хоккею

Виктория Кравченко
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд порассуждал на тему того, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить сборную России.

«Возможно ли, что Ротенберг когда-то станет тренером сборной России? Конечно, возможно, а почему невозможно-то? Сейчас можно говорить все, что угодно. Кто на первом месте — СКА, какой там отрыв, а кто тренер СКА — Роман Ротенберг. Почему он не может быть главным тренером сборной?» — цитирует Вайсфельда Legalbet.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА лидирует в Западной конференции. Вчера, 24 октября, петербургский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4:3.

Источник: https://legalbet.ru/news/vajsfeld-pochemu-rotenberg-ne-mozhet-bit-trenerom/
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Роман Ротенберг
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