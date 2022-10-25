«Северсталь» по буллитам проиграла «Адмиралу»
«Адмирал» по буллитам обыграл «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1.
У хозяев отличился Либор Шулак, у гостей — Игорь Гераськин. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты дальневосточной команды (2:0).
«Адмирал» с 23 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Северсталь» потерпела 4-е поражение подряд и с 23 баллами располагается на 8-й строчке «Запада».
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«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шулак — 6 (Криштоф, Уильямс), 28:23 — 1:0. Гераськин — 4 (Хабаров), 52:39 — 1:1.
Победный буллит: Шулак.
Вратари: Серебряков — Шугаев.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 32 (14+8+10+0) — 38 (8+18+10+2).
Судьи: Белов, Оскирко.
25 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2656 зрителей.
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Адмирал – Северсталь
|2 : 1 Б
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|15:30
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Сибирь – Спартак
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Авангард – Барыс
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