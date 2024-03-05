СКА победил «Торпедо» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

СКА в гостях обыграл «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

Победу гостям принесли голы Александра Никишина, Степана Фальковского, Василия Глотова, Александра Кадейкина и Эмиля Галимова. Максим Федотов сделал две голевые передачи.

За хозяев отличились Василий Атанасов и Владислав Фирстов.

СКА одержал вторую подряд победу и вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Никишин — 1, 12:56 — 0:1. Фальковский — 1 (М.С. Федотов), 26:47 — 0:2. Глотов — 3 (Хайруллин, М.С. Федотов), 32:54 — 0:3. Атанасов — 3 (Коваленко, Гончарук), 40:38 — 1:3. Кадейкин — 1 (бол., Грицюк, Воробьев), 45:42 — 1:4. Фирстов — 2 (п.в., Силаев, Ян), 55:17 — 2:4. Галимов — 1 (п.в.), 58:27 — 2:5.

Вратари: Кульбаков (55:13 — 55:17, 58:20 — 58:27) — Серебряков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 20 (5+5+10) — 34 (10+13+11).

Судьи: Гофман, Фатеев.

Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Счет в серии: 1-2