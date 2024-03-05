СКА победил «Торпедо» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
СКА в гостях обыграл «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.
Победу гостям принесли голы Александра Никишина, Степана Фальковского, Василия Глотова, Александра Кадейкина и Эмиля Галимова. Максим Федотов сделал две голевые передачи.
За хозяев отличились Василий Атанасов и Владислав Фирстов.
СКА одержал вторую подряд победу и вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Голы: Никишин — 1, 12:56 — 0:1. Фальковский — 1 (М.С. Федотов), 26:47 — 0:2. Глотов — 3 (Хайруллин, М.С. Федотов), 32:54 — 0:3. Атанасов — 3 (Коваленко, Гончарук), 40:38 — 1:3. Кадейкин — 1 (бол., Грицюк, Воробьев), 45:42 — 1:4. Фирстов — 2 (п.в., Силаев, Ян), 55:17 — 2:4. Галимов — 1 (п.в.), 58:27 — 2:5.
Вратари: Кульбаков (55:13 — 55:17, 58:20 — 58:27) — Серебряков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 20 (5+5+10) — 34 (10+13+11).
Судьи: Гофман, Фатеев.
Нижний Новгород. КРК Нагорный.
Счет в серии: 1-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|5.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|5.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|1 : 3
|5.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|2 : 5