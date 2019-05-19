"Торпедо" переведут на "Запад", если "Слован" исключат из КХЛ

Как стало известно "СЭ", руководство "Слована" не выходит на связь с КХЛ по поводу ситуации с поиском нового инвестора клуба. При этом у братиславского клуба есть время до 29 мая. Если к этому времени инвестор не будет найден, то "Слован" исключат из КХЛ, а "Торпедо" переведут в Западную конференцию.

Есть новости и по другим командам. Рижское "Динамо", по нашим данным, предоставило все необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ, а московское "Динамо" гарантировало, что погасит все долги. Пока хоккеистам бело-голубым не выплатили бонусы, а также премии за выход во второй раунд плей-офф. (Алексей Шевченко)

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