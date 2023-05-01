Старков расторг контракт с «Витязем»

Нападающий Степан Старков по личной инициативе расторг контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба команды.

«Витязь» сделал игроку контрактное предложение, но стороны не договорились. Права на Старкова остались за клубом.

В этом сезоне 23-летний хоккеист провел 67 матчей в КХЛ, набрав 39 (17+22) очков. В плей-офф КХЛ он провел 6 встреч, забросив 1 шайбу.