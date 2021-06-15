Бывший нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» завершил карьеру в 30 лет

Бывший нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» Дрю Шор завершил карьеру. 30-летний американец объявил об этом в своем Instagram.

В сезоне-2019/20 хоккеист играл в столице Белоруссии. В 24 матчах он набрал 17 (3+14) очков. После этого Шор выступал в «Торпедо», чемпионате Словакии и Северной Америке. В этом сезоне сыграл 4 матча за основу «Каролины» в НХЛ.