Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бывший нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» завершил карьеру в 30 лет

21:55
Теги:

Бывший нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» Дрю Шор завершил карьеру. 30-летний американец объявил об этом в своем Instagram.

В сезоне-2019/20 хоккеист играл в столице Белоруссии. В 24 матчах он набрал 17 (3+14) очков. После этого Шор выступал в «Торпедо», чемпионате Словакии и Северной Америке. В этом сезоне сыграл 4 матча за основу «Каролины» в НХЛ.

Читайте также

Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов
Франция — Германия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
Все называют Францию с Бензема и Мбаппе главным фаворитом Евро-2020. Она и правда такая крутая?
В Германии все радуются, что Лев уйдет после Евро-2020. Но верят, что сделает это красиво

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд