«Салават Юлаев» ведет переговоры о продлении контракта с Мухамадуллиным

«Салават Юлаев» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Шакиром Мухамадуллиным.

«Шакир — очень талантливый парень, мы ему помогаем как можем. Это как раз такой момент, когда все только от него зависит. Для него созданы, я бы сказал, супертепличные условия, чтобы он рос. Мы понимаем, что это талант, и он правильно все воспринимает.

Мы, конечно, выступаем за то, чтобы он поиграл у нас еще. Понятно, что он и нам нужен, но главное, чтобы он ехал в Америку не в фарм-клуб, а игроком основы. Переговоры с ним уже идут", — рассказал спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов ТАСС.

Договор 19-летнего игрока истечет в конце апреля следующего года.

Контракты по окончании сезона истекут также у лидеров «Салавата» Тему Хартикайнена, Юхи Метсолы и Маркуса Гранлунда.

«По остальным разговоры есть, но с учетом прошлого года раньше времени ничего не будем говорить», — отметил Чижов.