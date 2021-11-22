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Минское «Динамо» отправилось на выездную серию без Колосова, Усова и Кемпе

19:00
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Минское «Динамо» отправилось в Нур-Султан, где 23 ноября встретится с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Дальше «зубрам» предстоит сыграть с «Металлургом» в Магнитогорске.

На выезд отправились 25 хоккеистов, сообщает пресс-служба «Динамо».

По медицинским показаниям в Минске остались Алексей Колосов, Илья Усов, Игорь Мартынов, Марио Кемпе.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/on-road/25-khokkeistov-otpravilis-na-vyezd/

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Иван Шитик все материалы автора
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