Минское «Динамо» отправилось на выездную серию без Колосова, Усова и Кемпе
19:00
Минское «Динамо» отправилось в Нур-Султан, где 23 ноября встретится с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Дальше «зубрам» предстоит сыграть с «Металлургом» в Магнитогорске.
На выезд отправились 25 хоккеистов, сообщает пресс-служба «Динамо».
По медицинским показаниям в Минске остались Алексей Колосов, Илья Усов, Игорь Мартынов, Марио Кемпе.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/on-road/25-khokkeistov-otpravilis-na-vyezd/
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