Минское «Динамо» отправилось на выездную серию без Колосова, Усова и Кемпе

Минское «Динамо» отправилось в Нур-Султан, где 23 ноября встретится с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Дальше «зубрам» предстоит сыграть с «Металлургом» в Магнитогорске.

На выезд отправились 25 хоккеистов, сообщает пресс-служба «Динамо».

По медицинским показаниям в Минске остались Алексей Колосов, Илья Усов, Игорь Мартынов, Марио Кемпе.