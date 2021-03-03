«Салават Юлаев» дома проиграл «Трактору» в первом матче плей-офф

«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Трактору» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 1:3.

Челябинцы повели в серии — 1:0. Следующая игра также пройдет в Уфе 5 марта.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кравцов — 1, 4:06 — 0:1. Картаев — 1 (Лисовец, Науменков), 5:04 — 1:1. Основин — 1 (Ильин), 29:07 — 1:2. Основин — 2 (Гика), 43:49 — 1:3.

Вратари: Метсола (59:05) — Федотов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 39 (8+20+11) — 29 (7+11+11).

Судьи: Наумов, Сергеев.

3 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 6318 зрителей.

Счет в серии: 0-1.