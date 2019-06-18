Подруга убитой жены Максима Соколова: "Муж часто бил Ирину до крови"

Анна Никитина, подруга Ирины Соколовой, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" заявила, что бывший игрок сборной России Максим Соколов часто бил свою жену.

– Дети были на каких-то таблетках, – сказала Никитина. – Потому что ребенок без какого-то химического воздействия вряд ли такое бы сделал.

Что-то еще неизвестно, может, какой-то третий вариант. Вряд ли бы дети на нее набросились. Может быть муж. Может быть, дети мужа прикрывают, потому что дети могут прикрывать отца.

Он ее часто очень бил и буквально до крови. И мог спокойно в машине ее ударить, пока они на дачу ехали. И вот она как-то, видимо, привыкла к этому насилию и не сопротивлялась.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери. Во вторник его отпустили из СИЗО, потому что следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии