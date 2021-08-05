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Tokyo 2020
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Брагин: «Судьи объяснили, что с этого сезона пробивают по три буллита»

22:36
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4 Б) на турнире Sochi Hockey Open.

— Противник отдыхал до этого, чувствовалось, что они были посвежее, — отметил Брагин. — Довольны работой и самоотдачей команды. Нужно убирать ненужные удаления, очень много играли в меньшинстве. Забили гол в большинстве — есть позитивные моменты. Хороший тренировочный матч.

— Вас обескуражило то, что после матча били по три буллита?

— Нет, судьи объяснили, что с этого сезона пробивают по три буллита.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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