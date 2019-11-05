Охтамаа подписал контракт с «Барысом»

Защитник Атте Охтамаа подписал однолетний контракт с «Барысом», cообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Cоглашение заключено сроком на один год. Этот сезон 31-летний Охтаама начинал в «Лугано». В КХЛ защитник провел 264 матча за «Йокерит» и «Ак Барс», набрав 48 (13+35) очков при показателе полезности «+27».

Атте Охтамаа заключил однолетний контракт с @AstanaBarys #KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) November 5, 2019

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