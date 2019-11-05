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Охтамаа подписал контракт с «Барысом»

16:27
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Защитник Атте Охтамаа подписал однолетний контракт с «Барысом», cообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Cоглашение заключено сроком на один год. Этот сезон 31-летний Охтаама начинал в «Лугано». В КХЛ защитник провел 264 матча за «Йокерит» и «Ак Барс», набрав 48 (13+35) очков при показателе полезности «+27».

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