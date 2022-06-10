«Спартак» заключил новые контакты с тремя хоккеистами

«Спартак» заключил двусторонние контракты на два года с нападающими Николаем Чебыкиным и Даниэлем Усмановым, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Чебыкин набрал 11 (8+3) очков в 34 матчах чемпионата КХЛ. Перейдя в «Спартак» в результате обмена по ходу сезона, Николай провел за красно-белых 18 игр при 4 (2+2) набранных очках. Также Чебыкин набрал 4 (1+3) очка в девяти играх за фарм-клуб «Спартака», воскресенский «Химик» в ВХЛ.

20-летний Усманов в своем втором сезоне за МХК «Спартак» набрал 51 (18+33) очко в 58 играх МХЛ, а также дебютировал на профессиональном уровне ВХЛ, с 4 (2+2) очками в 13 матчах за «Химик».

Также, «Спартак» заключил двусторонний контракт на один год с вратарем Матвеем Ботовым. 21-летний Ботов ранее играл за молодежку «Спартака» с 2018 по 2020 год и вернулся в систему красно-белых по ходу сезона.