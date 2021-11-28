Назаров остался доволен игрой «Сочи» в матче против «Адмирала»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (8:2).

«Игра понравилась. Она была для нас третьей на выезде, я поблагодарил ребят за то, что они нашли в себе силы сыграть этот матч. Не судите строго «Адмирал»: сегодня счет не по игре. Безусловно, нам немного повезло, где-то три шайбы были курьезными. Но мы будем стараться, чтобы нам так везло чаще», — цитирует тренера сайт КХЛ.