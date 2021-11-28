Михаил Кравец: «Вопрос дисциплины поднимается всегда, потому что у нас очень много удалений»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Очень хорошая игра. Сегодня была борьба, агрессия, хорошие скорости, отличная работа, особенно у наших ребят. Мы не просто сопротивлялись, а выигрывали борьбу, что и приносит успех. Забили хорошие голы, здорово отработали в обороне — 19 раз поймали на себя шайбу, сделали больше силовых приемов. Было видно, что команда «горела», вышла побеждать и доказывать, что у нас есть коллектив и есть хоккеисты, способные перевернуть игру и принести успех.

Вопрос дисциплины поднимается всегда, потому что у нас очень много удалений. Ребята молодцы, отыграли сегодня вообще без удалений. Болельщиков с победой, двигаемся дальше, впереди у нас тяжелая поездка. Будем бороться до конца», — приводит слова тренера сайт КХЛ.