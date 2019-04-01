Мэт Робинсон: "ЦСКА весь сезон играл от обороны. Так и продолжим"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии – 2-1 в пользу московских армейцев.

– Шайба скакала, когда Прохоркин за нее боролся. Мы, наверное, слишком хотели по шайбе сыграть, вместо того чтобы сыграть по Прохоркину, в тело. В итоге шайба удачно к нему пришла, он бросил и забил. Надо забыть и готовиться к следующему матчу. Перефокусироваться и настраиваться на послезавтра.

– Вы так и планировали играть строго от обороны?

– Да. Мы играем от обороны. Весь сезон играли от обороны. И показываем тот хоккей, который у нас получается лучше всего. Так и продолжим. (Егор Бычков)