Кудашов: «Для первого матча Петерссон сыграл нормально»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 Б).

— Если коротко, те моменты, которые создавали — недостаточно хорошо использовали. Знаете, очень легко давали вратарю соперника их все парировать, поэтому и забили всего 3 гола. Вроде и начали нормально, но пропустили в свои ворота вместо того, чтобы туда забивать. Дальше так игра и шла: вроде владеем преимуществом, но не зло, не агрессивно, моменты создавали, но не забивные такие были. После 0:2, когда включились, вытащили игру, все равно этого было недостаточно. С самого начала можно было так играть смелее и увереннее и использовать свои моменты.

— Третья шайба как-то повлияла на ход игры?

— Да нет, так игра шла — кто-то ведет, кто-то проигрывает, кто-то отыгрывается, я не думаю, что здесь что-то особенное.

— Что с Галиевым?

— Что с ним, пока что тяжело говорить. Был удар в голову, смотрим степень тяжести. Пока что трудно сказать, как будет обследование у врачей, будет ясно.

— Петерссон провел первый матч после длительной паузы. Как вам его действия сегодня?

— По одной игре что оценивать? Для первой игры сыграл нормально. Могло быть хуже, могло быть лучше. По одной игре нельзя давать никакой оценки.

— Почему объединили его со шведами? Вышла шведская тройка, прокомментируйте это.

— Я уже говорил ни раз. Шведская — не шведская, мы ушли только от центральных, потому что у нас Фисенко и Ефремов травмированы, нужен был центральный. Линдберга поэтому в центр вернули.

— Сегодня было много изменений в первой тройке нападения. Какое сочетание вам больше по душе? Будут ли еще какие-то изменения?

— Галиева сейчас нет, поэтому эксперименты сто процентов будет. Завтра будем смотреть, когда заключение по Галиеву получим, а там будет видно, что и как.

— Почему решили поставить Петерссона на серию буллитов? А не Шипачева, например.

— Потому что он раньше их бил (смеется). Знаете, мы тренируемся каждый день и видим, у кого лучше получается, у кого хуже, отталкиваемся от этого.

— Когда будет Фисенко? Какие сроки восстановления?

— Он не в общей группе, но начал кататься. Травма была серьезная — перелом ноги. Начал набирать форму. Сроки? Не уверен, что он сыграет до олимпийской паузы.