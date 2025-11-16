Хоккей
Сегодня, 21:15

Буше — о победе над «Торпедо»: «Авангард» с первых минут знал, что является лучшей командой»

Алина Савинова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал камбэк в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:2).

Игра прошла в воскресенье, 16 ноября, в Нижнем Новгороде. Омичи проигрывали 0:2 после первого периода, но затем забросили шесть шайб подряд.

«Мы знали, что у «Торпедо» длинная серия побед. Очень сложная структура игры у «Торпедо». Мы догадывались, что будет сложно сегодня. Десять минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Но мы с первых минут знали, что мы лучшая команда. После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» набрал 35 очков за 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 18 ноября команда на выезде сыграет против «Лады».

Источник: Официальный сайт КХЛ
  • ЗГ из БАНИ

    Омичи молодцы,НН обыграть,не Волгу переплыть!

    16.11.2025

    • Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 СКА 26 12 14 28
    8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард 2 : 6
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн 3 : 7
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА 4 : 3 ОТ
    16.11 17:30 СКА – Металлург Мг 4 : 3
    Все результаты / календарь

