Буше — о победе над «Торпедо»: «Авангард» с первых минут знал, что является лучшей командой»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал камбэк в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:2).

Игра прошла в воскресенье, 16 ноября, в Нижнем Новгороде. Омичи проигрывали 0:2 после первого периода, но затем забросили шесть шайб подряд.

«Мы знали, что у «Торпедо» длинная серия побед. Очень сложная структура игры у «Торпедо». Мы догадывались, что будет сложно сегодня. Десять минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Но мы с первых минут знали, что мы лучшая команда. После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

«Авангард» набрал 35 очков за 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 18 ноября команда на выезде сыграет против «Лады».