Буше — о победе над «Торпедо»: «Авангард» с первых минут знал, что является лучшей командой»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал камбэк в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:2).
Игра прошла в воскресенье, 16 ноября, в Нижнем Новгороде. Омичи проигрывали 0:2 после первого периода, но затем забросили шесть шайб подряд.
«Мы знали, что у «Торпедо» длинная серия побед. Очень сложная структура игры у «Торпедо». Мы догадывались, что будет сложно сегодня. Десять минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Но мы с первых минут знали, что мы лучшая команда. После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.
«Авангард» набрал 35 очков за 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 18 ноября команда на выезде сыграет против «Лады».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|1 : 5
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|2 : 1
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|2 : 6
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|3 : 7
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|16.11
|17:30
|СКА – Металлург Мг
|4 : 3