Никитин — о поражении ЦСКА от «Северстали»: «Пока не хватает общекомандной мысли»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил поражение от «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла 16 ноября в Череповце и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

«Первый период очень тяжело входили. Со второго уже играли, хорошие моменты создавали. Пока общекомандной мысли не хватает в критических ситуациях принять правильное решение, поэтому результат такой. Влияет ли наш лазарет на результат? Честно говоря, мы сейчас не обращаем на это особого внимания. Лазарет — всегда шанс для других игроков», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

ЦСКА с 27 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 18 ноября на выезде против «Ак Барса».