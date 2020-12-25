Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» с зарплатой в 20 миллионов рублей
Как стало известно «СЭ», форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона.
Зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей
Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.
В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
(Артур Хайруллин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю