Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» с зарплатой в 20 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона.

Зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

(Артур Хайруллин)