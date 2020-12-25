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Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» с зарплатой в 20 миллионов рублей

Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона.

Зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

(Артур Хайруллин)

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