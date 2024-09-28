КХЛ, расписание и результаты 28 сентября: «Локомотив» — «Сочи», «Спартак» — ЦСКА
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
28 сентября
10.30 «Амур» — «Торпедо»
13.00 «Барыс» — «Витязь»
17.00 «Локомотив» — «Сочи»
17.00 «Спартак» — ЦСКА
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|8
|3
|5
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|СКА
|9
|6
|3
|13
|3
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
Результаты / календарь
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
|28.09
|10:30
|
Амур – Торпедо
|- : -
|28.09
|13:00
|
Барыс – Витязь
|- : -
|28.09
|17:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|28.09
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
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