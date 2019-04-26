Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью "СЭ" прокомментировал возможный переезд в НХЛ голкипера Ильи Сорокина и форварда Кирилла Капризова.

– Если к вам Сорокин сейчас придет и попросит отпустить его в НХЛ, что вы ему скажете? Ему уже 24.

– Во-первых, Илья – очень профессиональный человек. Во-вторых, у него великолепные условия по контрактным обязательствам с финансовой точки зрения. И в-третьих, он профессиональный совестливый человек, так что понимает, что, как профессионал, должен отработать контракт. Уверяю вас, вероятность предложенного вами варианта развития событий – 1 процент из 100. И надеюсь, что этого не будет.

– А если Капризов придет с такой же просьбой?

– То же самое. Все то же самое. У всех наших ребят великолепные условия до 2020 года. До введения жесткого потолка зарплат. И ребята это все понимают. Поэтому команда после победы команда станет еще сильнее. Важно только обнулить свой настрой. Нужно попытаться выиграть второй кубок – это и финансы, и слава, и имидж. Чтобы если ты уезжал – уезжал заслуженным человеком. Олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина, если сложится – чемпионом мира. Все это складывается в бэкграунд хоккеиста, который попадает в НХЛ. Уверяю вас, там на это смотрят.

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