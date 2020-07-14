Хованов перешел в «Ак Барс»

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим системы «Миннесоты» Александром Ховановым. Соглашение носит двусторонний характер.

Нападающий в 2017 году уехал из системы «Ак Барса» в Северную Америку и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон». Он является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2020.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» рассчитывает получить игрока обратно в середине чемпионата-2020/21, но если в КХЛ сдвинут сроки проведения плей-офф, Хованов приедет только в мае.