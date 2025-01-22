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22 января, 23:31

Хохлов рассказал, как в «Нефтехимике» подшутили над канадцем Камарой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Барыса» Илья Хохлов рассказал, как над его бывшим одноклубником по «Нефтехимику» Энтони Камарой подшутили в нижнекамском клубе.

«Мы приехали на выезд на Дальний Восток. У Камара есть привычка: приходит в раздевалку с улицы, снимает обувь и ставит на полку сверху, на ящик. Все стекает вниз. И пацаны наши, персонал «Нефтехимика», думали, как проучить этого канадца?

Они взяли его кроссовки и прибили гвоздем к потолку. Он приходит в раздевалку — кроссовок нет. Вся команда смеется, а мы эту тему прочухали, а он вообще не понимает. Он был, конечно, не очень доволен. Но они его проучили, и он начал нормально обувь ставить«, — цитирует Хохлова Legalbet.

Хохлов и Камара вместе выступали за «Нефтехимик» с 2022 по 2024 годы.

Источник: Legalbet
Илья Хохлов
Хоккей
ХК Нефтехимик
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