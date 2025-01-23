Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом»

Капитан СКА Александр Никишин в игре с Локомотивом получил сотрясение и внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба команды.

«Саша — настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души», — написали в Telegram-канале СКА.

Во вторник в Санкт-Петербурге прошел матч, в котором СКА одержал победу над «Локомотивом» со счетом 5:2. В первом периоде игрок «Локомотива» Максим Шалунов, прыгнув, столкнулся с защитником СКА Никишиным, после чего тот упал на лед и не смог сразу подняться.

В текущем сезоне защитник набрал 29 (11 шайб + 18 передач) очков в 43 играх.