Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал обмен нападающего Ивана Чеховича в «Локомотив».

— Чехович — значимая кандидатура для «Торпедо», для нас это было очень тяжелое решение. Но нужно учитывать мнение игрока — он хотел продолжить карьеру либо за границей, либо в другом клубе КХЛ. С его финансовыми запросами проблем не было — тот контракт, что ему дали в «Локомотиве», мы спокойно могли повторить. У нового тренерского штаба будет другая концепция и запросы относительно игры в атаке. Поэтому мы пришли к выводу, что стоит реализовать права на Чеховича, тем более на пике. Думаю, что в дальнейшем компенсации за ограниченно свободных агентов будут меньше.

Считаю, что помимо денежной компенсации мы получили четыре патрона, на каждого из которых есть планы (в «Торпедо» отправились нападающий Александр Дарьин, а также права на выступающих в Северной Америке Максима Летунова, Владислава Фирстова и Дениса Яна — прим. «СЭ»). Не могу раскрыть пока все карты, но на каждого из этих игроков есть планы — как на потенциально наших хоккеистов, так и активы для дальнейших сделок.