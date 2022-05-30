Генеральный менеджер «Торпедо»: «Мы не участвуем в аукционах»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал уход форварда Артура Тянулина в «Сочи».

— Нападающий Артур Тянулин ушел в «Сочи» как неограниченно свободный агент — вы сдержали данное ему слово. Но почему была такая договоренность?

— Для нас важно держать слово, потому что мы работаем в долгосрочной перспективе. И игроки должны понимать, что в «Торпедо» их не обманут. Подобная ситуация была и с Пайгиным в первый сезон. «Торпедо» предлагало Тянулину хорошие, рыночные деньги. Плюс тренером стал Ларионов, который вызывал его в олимпийскую сборную.

Если зарплата одного игрока резко становится больше, это может нарушить микроклимат в команде. Хоккеисты интересуются зарплатами друг друга и оценивают, насколько все справедливо. «Торпедо» в аукционах не участвует.