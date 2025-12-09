Гендиректор «Трактора» Савин: «Задача — усилить каждую из линий»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в комментарии для «СЭ» рассказал о ситуации с поиском главного тренера и кадровых решениях.

— Когда будет принято решение по главному тренеру и каким оно может быть?

— Ребята находятся в краткосрочном отпуске, рассчитываем, что по его окончанию решение уже будет принято.

— Какие опции вы рассматриваете?

— Рассматриваем все варианты усиления тренерского штаба.

— От чего это будет зависеть? В каком направлении будете работать?

— Все зависит от многих факторов: состава и его соответствия, харизмы, его игровой философии. Факторов, влияющих на наше решение, будет много, и их надо принять, их анализ намного важнее, чем срок принятия решения. Из всех вариантов надо выбрать наиболее оптимальный для нас.

— Некоторые игроки не оправдывают своих денег, нет определенного первого номера. Стоит ли ждать действий в этом направлении?

— У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. При должном отношении к делу и единении ребят сложно остановить. Наша задача состоит в том, чтобы усилить каждую из линий команды.

— Обмены не исключены?

— Я думаю, что они вполне вероятны, — сказал Савин.

17 ноября Бенуа Гру объявил о решении покинуть пост главного тренера «Трактора». Исполняющим обязанности главного тренера стал Рафаэль Рише. 8 декабря Рише также официально покинул клуб.

После 36 матчей «Трактор» с 35 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.