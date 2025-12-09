Гендиректор «Трактора» Савин: «Задача — усилить каждую из линий»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в комментарии для «СЭ» рассказал о ситуации с поиском главного тренера и кадровых решениях.
— Когда будет принято решение по главному тренеру и каким оно может быть?
— Ребята находятся в краткосрочном отпуске, рассчитываем, что по его окончанию решение уже будет принято.
— Какие опции вы рассматриваете?
— Рассматриваем все варианты усиления тренерского штаба.
— От чего это будет зависеть? В каком направлении будете работать?
— Все зависит от многих факторов: состава и его соответствия, харизмы, его игровой философии. Факторов, влияющих на наше решение, будет много, и их надо принять, их анализ намного важнее, чем срок принятия решения. Из всех вариантов надо выбрать наиболее оптимальный для нас.
— Некоторые игроки не оправдывают своих денег, нет определенного первого номера. Стоит ли ждать действий в этом направлении?
— У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. При должном отношении к делу и единении ребят сложно остановить. Наша задача состоит в том, чтобы усилить каждую из линий команды.
— Обмены не исключены?
— Я думаю, что они вполне вероятны, — сказал Савин.
17 ноября Бенуа Гру объявил о решении покинуть пост главного тренера «Трактора». Исполняющим обязанности главного тренера стал Рафаэль Рише. 8 декабря Рише также официально покинул клуб.
После 36 матчей «Трактор» с 35 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
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|7
|5
|2
|10
|8
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|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|10
|1
|9
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|- : -
|30.09
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|- : -
|30.09
|19:30
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|30.09
|19:30
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|30.09
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|30.09
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