Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Гендиректор «Трактора» Савин: «Задача — усилить каждую из линий»

Михаил Зислис
Обозреватель

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в комментарии для «СЭ» рассказал о ситуации с поиском главного тренера и кадровых решениях.

— Когда будет принято решение по главному тренеру и каким оно может быть?

— Ребята находятся в краткосрочном отпуске, рассчитываем, что по его окончанию решение уже будет принято.

— Какие опции вы рассматриваете?

— Рассматриваем все варианты усиления тренерского штаба.

— От чего это будет зависеть? В каком направлении будете работать?

— Все зависит от многих факторов: состава и его соответствия, харизмы, его игровой философии. Факторов, влияющих на наше решение, будет много, и их надо принять, их анализ намного важнее, чем срок принятия решения. Из всех вариантов надо выбрать наиболее оптимальный для нас.

— Некоторые игроки не оправдывают своих денег, нет определенного первого номера. Стоит ли ждать действий в этом направлении?

— У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. При должном отношении к делу и единении ребят сложно остановить. Наша задача состоит в том, чтобы усилить каждую из линий команды.

— Обмены не исключены?

— Я думаю, что они вполне вероятны, — сказал Савин.

17 ноября Бенуа Гру объявил о решении покинуть пост главного тренера «Трактора». Исполняющим обязанности главного тренера стал Рафаэль Рише. 8 декабря Рише также официально покинул клуб.

После 36 матчей «Трактор» с 35 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Трактор
Читайте также
Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном
11 шайб на двоих: ЦСКА и СКА зарубились в Москве, как в прежние времена
Головин закрыл главный скандал, Карпину подняли ответственность, а Сафонов «подубил» поле. Что происходит в сборной России
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стали известны составы на Матч звезд КХЛ-2026

Козлов заблокировал трансфер Березина в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Салават Юлаев 9 6 3 13
4 Ак Барс 10 6 4 13
5 Барыс 9 5 4 10
6 Амур 9 4 5 9
7 Автомобилист 9 3 6 8
8 Авангард 9 4 5 8
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
11 Трактор 8 3 5 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
10 Лада 10 1 9 5
11 Сочи 9 1 8 2
Результаты / календарь
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 17:00 Автомобилист – Лада - : -
30.09 19:00 Ак Барс – Барыс - : -
30.09 19:30 Спартак – Трактор - : -
30.09 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
30.09 19:30 Локомотив – Сибирь - : -
30.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости