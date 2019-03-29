Боб Хартли: "Это был лучший матч, что я видел в КХЛ"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатляниеми от победы над "Салаватом Юлаевым" (4:3 ОТ) в первом матче финала Восточной конференции. Счет в серии 1-0 в пользу "ястребов".

– В таких матчах бывает даже грустно, что какой-то команде приходится проигрывать. Это лучшая игра в КХЛ, которую я лично видел в этом сезоне. Была тонкая грань между проигравшей и победившей командами, все решили нюансы. Большинство стало залогом нашей победы. Мы хорошо подготовились друг к другу, эта будет интересная и напряженная серия. Если бы не наше большинство, то мы, может быть, до сих пор бы играли.

У "Салавата" нет слабых сторон, я это говорил и несколько дней назад. Горд своими ребятами.

– Вы накладывали на тройку Кемппайнена пару Емелин – Покка и Деарнэ. Справились ли они?

– Они хорошо сыграли. В целом можно назвать эти две тройки – Деарнэ и Кемппайнена – самыми сильными в лиге прямо сейчас. Первая забила в равных составах, вторая тоже. Болельщики станут свидетелями невероятных матчей. (Игорь Еронко)