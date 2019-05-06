"Спартак" объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Аркаловым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года. Детали сделки не сообщаются.

25-летний нападающий является воспитанником спартаковской школы. Он выступал за новокузнецкий "Металлург", "Автомобилист", "Медвешчак" и "Нефтехимик". Всего к КХЛ форвард провел 202 матча, в которых набрал 27 (14+13) очков.

"Спартак" заключил контракт с Ильёй Аркаловым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года. https://t.co/71ibwzJiBv pic.twitter.com/n4P83LMrly – Spartak Moscow (@spartak_hc) 6 мая 2019 г.

Все о КХЛ - здесь