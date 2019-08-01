Антти Ниеми: "Последние годы думал о возвращении"

Новичок "Йокерита" голкипер Антти Ниеми заявил, что пока не планирует возвращаться в НХЛ.

– Последние годы думал о возвращении, у меня не было так много игровой практики в НХЛ, поэтому считаю это решение правильным. Все случилось очень быстро, не хотел тянуть с подписанием контракта до 1 июля, - приводит слова Ниеми официальный сайт КХЛ.

– Можно ли говорить о том, что вы закрыли для себя главу с Северной Америкой?

– В первую очередь необходимы были перемены, мне нужно больше играть. Что будет потом – даже не знаю, а пока хочу насладиться моментом и временем, проведенным здесь.

– Вы уже прибыли в лагерь своего нового клуба, как вам обстановка, что знали о КХЛ?

– Мне понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть, но пока все нравится. "Йокерит" – очень профессиональная организация. Конечно, хоккей здесь другой. Тем не менее, достаточно мастеровитых ребят, и темп матчей будет иным. Очень интересно посмотреть на все это.

– Фигура нынешнего босса клуба Яри Курри как-то повлияла на ваше решение перейти в "Йокерит"?

– Конечно, для финна это невероятно, когда одним из твоих руководителей является такой человек. У него достаточно опыта для того, чтобы вести клуб вперед.