Сопин: «Пакетт — кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение ее целей»

Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин высказался о переходе в клуб канадского форварда Седрика Пакетта.

«Второй новичок нашей команды в межсезонье — канадский нападающий Седрик Пакетт. Он не нуждается в представлении. Практически всю карьеру провел в НХЛ, выиграв в 2020 году Кубок Стэнли в составе «Тампы». Кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение ее целей. В прошлом сезоне в составе минского «Динамо» показал неплохую игру. Можно сказать, адаптация в КХЛ прошла хорошо. Желаем успехов уже в московском «Динамо»! Добро пожаловать!» — приводит слова Сопина пресс-служба московского клуба.

На счету форварда Кубок Стэнли 2020 года в составе «Тампы», суммарно 448 матчей и 95 (51+44) очков в НХЛ.

В КХЛ Пакетт дебютировал в сезоне-2022/23 в составе минского «Динамо». 29-летний хоккеист принял участие в 62 матчах и набрал 29 (16+13) очков.