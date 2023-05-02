Сопин: «Пакетт — кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение ее целей»
Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин высказался о переходе в клуб канадского форварда Седрика Пакетта.
«Второй новичок нашей команды в межсезонье — канадский нападающий Седрик Пакетт. Он не нуждается в представлении. Практически всю карьеру провел в НХЛ, выиграв в 2020 году Кубок Стэнли в составе «Тампы». Кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение ее целей. В прошлом сезоне в составе минского «Динамо» показал неплохую игру. Можно сказать, адаптация в КХЛ прошла хорошо. Желаем успехов уже в московском «Динамо»! Добро пожаловать!» — приводит слова Сопина пресс-служба московского клуба.
На счету форварда Кубок Стэнли 2020 года в составе «Тампы», суммарно 448 матчей и 95 (51+44) очков в НХЛ.
В КХЛ Пакетт дебютировал в сезоне-2022/23 в составе минского «Динамо». 29-летний хоккеист принял участие в 62 матчах и набрал 29 (16+13) очков.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3