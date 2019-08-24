Алексей Кудашов: «В прошлом году в СКА была ситуация, когда некем было играть»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ. Специалист объяснил, зачем клубу пять вратарей, а также рассказал, как будет выходить из ситуации с ротацией легионеров.

— Настроение у нас боевое. Команда практически готова, — сказал Кудашов. — Осталось совсем немного времени на то, чтобы доделать то, что мы не успели, еще чуть-чуть проверить связки. Все нормально у нас. Задача у нас не меняется — это Кубок Гагарина.

— В прошлом году у Воробьева не раз спрашивали, не многовато ли в СКА игроков.

— В прошлом году получилась ситуация, когда нам некем было играть. Сезон очень длинный, очень плотный, поэтому будем использовать всех. И для глубины состава, и для конкуренции. Конкуренция должна двигать всех вперед.

— У вас на подиум вышло пять вратарей. Куда столько?

— На самом деле, это та же ситуация — про конкуренцию. Они тоже не должны расслабляться. Должны быть постоянно готовы.

— Как вы планируете ротировать легионеров, которых у вас 6?

— 1 легионер — это не так много, чтобы их ротировать. Травмы, физическое состояние, конкуренция — все здесь учитывается.

— С точки зрения стиля игры и тактики что-то поменяется?

— Придется варьировать, потому что везде будут разные размеры площадки. Это придется учитывать. И на выезде тактические схемы тоже могут меняться. Более гибкой будет команда.

— Разные размеры площадок — это проблема?

— Проблемы я тут не вижу. Есть реалии, которые мы должны принять и подстроиться под них. Ясно, что сезон будет очень непростым для всех тренеров. Потому что это очень сложно. Такого еще никогда не было.

— Уменьшение площадки в «Ледовом» — это плюс?

— По хоккею — плюс. Во-первых, на первый план выходит мастерство игроков. Принимать решения нужно намного быстрее. Более атакующий будет хоккей. Больше атакующих действий. Тем более что увеличилась зона атаки. Акцент сделаем на атаку. Это будет интересно и зрелищно.

— Как вы относитесь к правилу трапеций?

— Совершенно спокойно. Если я не ошибаюсь, в НХЛ это было сделано, когда Бродер выходил в углы и играл как полевой хоккеист. Чуть ли не единственным таким был — для него как будто это сделали. Поэтому я не думаю, что это серьезно повлияет на рисунок игры.

— Ткачев вас впечатлил на предсезонке?

— Это же предсезонка. На предсезонке я столько разных случаев видел, когда игроки чудеса творят, а сезон начинается и... Все сезон покажет. Но он хорошо готов. И хорошо играет.

— Вы к его результативности относитесь скептически?

— Нет, я спокойно к ней отношусь. Очень рад за него, но спокойно отношусь. Потому что — кто вспомнит предсезонку, если в сезоне не будет получаться? (Игорь Еронко)