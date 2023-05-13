«Адмирал» подпишет контракт с нападающим Варфоломеевым

Как стало известно «СЭ», нападающий Павел Варфоломеев подпишет контракт с «Адмиралом» на один год.

Игрок стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с минским «Динамо».

В этом сезоне 28-летний россиянин провел 42 игры в КХЛ, набрав 24 (14+10) очков.