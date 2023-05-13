Никонцев может стать игроком «Амура»

Как стало известно «СЭ», нападающий Анатолий Никонцев может стать игроком «Амура».

В минувшем сезоне форвард выступал за магнитогорский «Металлург».

В этом сезоне КХЛ 32-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 39 матчей, набрав 12 (9+3) очков. В плей-офф он выступал в 4 играх, не отметившись результативными действиями.