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Стало известно, при каком раскладе Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЮЧМ

15:00
Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков. Фото IIHF
Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков. Фото IIHF

Сегодня сборная России проведет заключительный матч на групповом этапе юниорского чемпионата мира.

После матча Финляндия — Германия (10:0) в группе В на ЮЧМ таблица выглядит так:

Финляндия — 8 очков (3 матча), Россия — 6 (3), США — 6 (3), Чехия — 4 (3), Германия — 0 (4)

Оставшиеся матчи в группе: Россия — Чехия, США — Финляндия.

Существует один расклад, при котором сборная России может занять четвертое место в группе. Это произойдет, если наша команда проиграет Чехии в основное время, а США наберут хотя бы очко в матче с Финляндией

В группе А таблица выглядит так:

Канада — 9 (3), Швеция — 6 (3), Белоруссия — 6 (3), Швейцария — 3 (4), Латвия — 0 (3)

Оставшиеся матчи в группе: Латвия — Швеция, Канада — Белоруссия

Канада почти наверняка займет первое место в группе, если во встрече с Белоруссией обойдется без сенсаций. Так что при неудаче россияне в матче с Чехией есть большой шанс попасть на Канаду уже в четвертьфинале ЮЧМ.

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