Стало известно, при каком раскладе Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЮЧМ

Сегодня сборная России проведет заключительный матч на групповом этапе юниорского чемпионата мира.

После матча Финляндия — Германия (10:0) в группе В на ЮЧМ таблица выглядит так:

Финляндия — 8 очков (3 матча), Россия — 6 (3), США — 6 (3), Чехия — 4 (3), Германия — 0 (4)

Оставшиеся матчи в группе: Россия — Чехия, США — Финляндия.

Существует один расклад, при котором сборная России может занять четвертое место в группе. Это произойдет, если наша команда проиграет Чехии в основное время, а США наберут хотя бы очко в матче с Финляндией

В группе А таблица выглядит так:

Канада — 9 (3), Швеция — 6 (3), Белоруссия — 6 (3), Швейцария — 3 (4), Латвия — 0 (3)

Оставшиеся матчи в группе: Латвия — Швеция, Канада — Белоруссия

Канада почти наверняка займет первое место в группе, если во встрече с Белоруссией обойдется без сенсаций. Так что при неудаче россияне в матче с Чехией есть большой шанс попасть на Канаду уже в четвертьфинале ЮЧМ.