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Россия — Чехия, юниорский ЧМ-2021: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало игры

22:00
Сборная России проведет свой заключительный матч на групповом турнире юниорского ЧМ по хоккею-2021. Фото ФХР
Сборная России проведет свой заключительный матч на групповом турнире юниорского ЧМ по хоккею-2021. Фото ФХР

В ночь на воскресенье, 2 мая, сборная России проведет свой заключительный матч на групповом турнире юниорского ЧМ по хоккею-2021. Соперник — команда Чехии, начало матча — в 0.00 по московскому времени.

Ранее на групповом этапе российская сборная одержала победу над командой США (7:6 ОТ), уступила Финляндии (3:4 ОТ) и обыграла Германию (6:1).

В топ-10 бомбардиров этого турнира два россиянина: 16-летний Матвей Мичков (6+1) и нападающий Никита Чибриков (2+4).

Смотреть трансляцию матча Россия — Чехия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

Смотреть трансляцию матча Россия — Чехия

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