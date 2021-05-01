Россия — Чехия, юниорский ЧМ-2021: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало игры
22:00
В ночь на воскресенье, 2 мая, сборная России проведет свой заключительный матч на групповом турнире юниорского ЧМ по хоккею-2021. Соперник — команда Чехии, начало матча — в 0.00 по московскому времени.
Ранее на групповом этапе российская сборная одержала победу над командой США (7:6 ОТ), уступила Финляндии (3:4 ОТ) и обыграла Германию (6:1).
В топ-10 бомбардиров этого турнира два россиянина: 16-летний Матвей Мичков (6+1) и нападающий Никита Чибриков (2+4).
Смотреть трансляцию матча Россия — Чехия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.
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