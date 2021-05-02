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Россия — Чехия: россияне в двух периодах забросили по три шайбы

01:45

Сборная России в матче группового турнира юниорского чемпионата мира встречается с Чехией.

После второго периода россияне ведут со счетом 6:1, забросив во второй 20-минутке три шайбы. Отличились Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Прохор Полтапов. Чехи, сменившие вратаря в начале периода, ответили точным броском Якуба Коса.

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