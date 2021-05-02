Сборная России разгромила Чехию на юниорском ЧМ, забросив 11 шайб

Сборная России в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 11:1.

Хет-трик на счету Матвея Мичкова, по дублю оформили Прохор Полтапов и Федор Свечков, еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. Чехи ответили точным броском Якуба Коса.

После этого матча Россия с 9 победами занимает первое место в группе B, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Россия U18 — Чехия U18 — 11:1 (3:0, 3:1, 5:0)

Голы: Мичков — 7 (Чибриков, Новиков), 1:22 — 1:0. Полтапов — 1, 13:10 — 2:0. Мирошниченко — 3 (бол., Юров), 17:39 — 3:0. Коромыслов — 1 (Юров, Чибриков), 30:53 — 4:0. Кос — 1 (Моравец, Брабенец), 32:28 — 4:1. Кателевский — 1 (Лазутин, Грудинин), 33:44 — 5:1. Полтапов — 2 (бол., Иванцов, Мичков), 38:45 — 6:1. Мичков — 8 (Полтапов, Иванцов), 45:50 — 7:1. Свечков — 3 (Юров), 47:00 — 8:1. Свечков — 4 (бол., Чибриков, Мирошниченко), 51:45 — 9:1. Юров — 3, 57:19 — 10:1. Мичков — 9 (Квочко), 58:48 — 11:1.

Вратари: С.В. Иванов — Шатны (Суханек, 20:00).

Штраф: 2 — 37.

Броски: 40 (11+17+12) — 22 (7+8+7).

Судьи: Кольмюллер, Макфарлейн.

1 мая. Фриско. «Комерика-центр».