Даже продажа Вяхиревой не спасает «Вайперс». Норвежский суперклуб опять тонет

Женская гандбольная команда из Кристиансанна на грани банкротства и может не доиграть сезон.

На Олимпиаде в Париже норвежки в очередной раз доказали, что у них лучшая гандбольная школа планеты — хотя турнир без участия россиянок и вызывал недоумение у любителей этого вида спорта. При этом, несмотря на очередное олимпийское золото, состояние женского гандбола в Норвегии вызывает тревогу. Дело в том, что сразу 10 клубов высшей лиги находятся в тяжелом финансовом положении. И никак не может выйти из пике лидер последних лет «Вайперс» из Кристиансанна. «Гадюки» ради спасения продали свою главную звезду — россиянку Анну Вяхиреву, однако даже трансфер одной из лучших гандболисток мира не помог исправить экономическое положение.

Лучшая команда Норвегии вновь в финансовой яме

Весь прошлый сезон «Вайперс» из Кристиансанна пытался выживать после того, как главный спонсор, пивоваренный гигант Christianssands Bryggeri, отказался от поддержки гандбола. Команда осталась наедине с гигантскими по меркам этого вида спорта тратами, невероятными амбициями и болельщиками, которые привыкли к победам как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

Невероятными усилиями краха удалось избежать. Игроки пошли на добровольное сокращение зарплаты, урезались все сопутствующие траты, сбор средств осуществляли даже путем интернет-пожертвований. Удержать гегемонию в Европе не удалось, однако чемпионский титул в Норвегии «Вайперс» сохранил, как и костяк лидеров. Только летом руководство клуба, обдумав стратегию дальнейшего развития, пошло на радикальный шаг — и Анну Вяхиреву продали во французский «Брест». Менеджеры «Вайперс» уверяли, что стремились избежать потери Анны, но выбор стоял так — либо Вяхирева, либо жизнь команды.

Анна Вяхирева. Фото Global Look Press

«Правление обязано действовать в интересах клуба. «Кристиансанд» слишком долго был в убытке. Мы обязаны добиться положительного баланса за этот год и получить положительный баланс на следующий сезон», — рассказывал председатель правления клуба Питер Гитмарк. Продажа россиянки должна была хотя бы частично решить проблему с долгами. Все-таки «Брест» заплатил норвежскому клубу сразу 170 тысяч евро отступных. Это космические деньги для женского гандбола, так что невольно Анна установила новый мировой рекорд и протянула руку помощи команде, ставшей за два года для нее практически родной. Но что мы видим? На старте сезона игроки вновь жалуются на задержки с зарплатой. Вратарь национальной сборной Силье Сольберг-Эстассель подписала контракт с «гадюками» в прошлое межсезонье как раз на фоне продажи Вяхиревой. И не рассчитывала, что ей придется играть бесплатно.

Сразу 10 профессиональных команд Норвегии на грани бедствия

Как рассказала в интервью NRK Сольберг-Эстассель, пока она ни разу не получила выплат от «Вайперс», за исключением подписного бонуса. Руководство клуба пеняет на финансовые трудности и утверждает, что клуб вновь находится под угрозой банкротства. Это не может не удивлять: ведь продажа Вяхиревой должна была выправить ситуацию в лучшую сторону. Однако света в конце тоннеля не видно. «Кристиансанд» неудачно стартовал в чемпионате страны, а ближе к октябрю, если не будет принято экстренных мер, и вовсе может сняться с турнира. «Сначала меня уверяли что все под контролем, но похоже, что даже руководство не понимало серьезности надвигающихся проблем, — рассказывает Силье. — Грустно что так получилось, но я стараюсь верить в лучшее и не хочу покидать команду уже сейчас».

Тува Хеве. Фото Global Look Press

Генеральный менеджер «Вайперс» Пер Гейр Левстад не стал отрицать очевидного и признал новый виток трудностей. «Мы надеялись, что наш антикризисный план сработает, поэтому решились на подписание Сольберг-Эстассель в феврале. Однако мы не рассчитали свои возможности, поэтому текущее положение клуба и правда можно назвать бедственным», — сказал Левстад.

Сейчас клуб не может закрыть свои обязательства ни перед игроками, ни перед ареной, на которой проводит матчи. За ситуацией следит Норвежская гандбольная ассоциация. Ее президент Коре Гейр Лио давно понимал, что раздувание бюджетов сильнейшими клубами и гонка зарплат в конце концов до добра не доведут. Однако даже ему трудно представить масштабы бедствия. Ведь сейчас в «красной» финансовой зоне сразу 10 из 28 профессиональных женских команд Норвегии. Если в ближайшее время ничего не предпринять, то сильнейшие игроки разбегутся по конкурирующим чемпионатам, что в конце концов повлияет и на перспективы развития всего норвежского гандбола.