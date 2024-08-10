Норвежки с третьей попытки прорвались в олимпийский финал и забрали золото. До этого их тормозила наша сборная

Скандинавки просто уничтожили действующих чемпионок.

Олимпиада. Гандбол. Женщины. Финал

Норвегия — Франция — 29:21(15:13)

Матч за третье место

Дания — Швеция — 30:25 (15:13)

«Особых переживаний нет. Просто не хочется, чтобы выиграла Норвегия. Пусть им достанутся «деревянные» медали», — говорила в недавнем интервью «СЭ» игрок сборной России Юлия Манагарова по поводу олимпийского турнира в Париже. Для Юлии и других, кто не хотел побед скандинавок, есть плохие новости — они не только выиграли золото в финале, но и стали самой титулованной женской командой в истории Игр.

Путь к финалу

Для Норвегии олимпийский турнир начался отвратительно. Впервые за шесть последних лет команда не смогла обыграть сборную Швеции на крупных турнирах. Итоговый счет не такой ужасный (32:28), но, глядя на игру, даже местные журналисты начали терять веру в свою сборную. А ведь норвежки на предыдущих Олимпиадах всегда забирали медали: два золота и две бронзы.

Холодный душ на старте помог. Дальше скандинавки пошли по сетке уверенным шагом. Правда, проблемы тоже случались. В последнем матче группового этапа травму получила линейная Вильде Ингстад, а еще главного тренера Торира Хергейрссона разозлило расписание его команды в плей-офф. По его подсчетам, потенциальный соперник по полуфиналу получал на 12 часов отдыха больше: «Это нечестная игра. Мы запросили разъяснения по этому поводу. Пока мы не получили никакого ответа. Это значит, что после четвертьфинала мы ляжем спать в четыре утра. До следующей игры останется один день. В то время как другая команда закончит свой матч в полдень. Я просто не могу понять, как так получилось. Почему четвертьфиналы не разбиты на блоки?»

Возможно, нервов по поводу расписания полуфинала Норвегии добавляло то, что на последних двух Олимпиадах в Рио и Токио она не могла пробиться дальше этой стадии и довольствовалась бронзой. Оба раза путь им преграждала сборная России, которая в Париж приехать никак не могла, ведь МОК в своих рекомендациях исключил допуск наших спортсменов в командных видах.

Однако в этот раз у Норвегии все получилось уверенно. Против их мощи Дания ничего противопоставить не смогла — 25:21. А вот хозяева, которые весь путь до финала прошли без поражений, под конец турнира стали выглядеть не такими уверенными фаворитами. Олимпийским чемпионкам Токио пришлось очень туго в полуфинале против шведок. За 15 минут до конца они уступали четыре мяча, но смогли совершить камбэк, перевести встречу в овертайм, где вырвали путевку в золотой матч.

Давление на «Трехцветных» было серьезное. Ведь три года назад в Токио Франция сделала победный дубль, выиграв и мужской, и женский гандбольные турниры. Но в Париже парни провалились: невнятно выступили в группе, со скрипом пройдя в четвертьфинал, где уступили немцам. Таким образом, девушкам нужно было отдуваться за двоих.

Фото Reuters

Трехкратные

Последняя титульная встреча этих команд состоялась в Дании год назад в финале чемпионата мира. Тогда сборные показали результативную игру, которая завершилась победой француженок — 31:28.

В Париже хозяйкам удалось начало. Команды действовали осторожно, и такая игра приносила больше плодов Франции. Они повели на старте со счетом 3:0, а норвежки свой первый мяч забросили только на пятой минуте матча. Могли скандинавки уступать и с большим счетом, но какой-то невероятный перформанс на этой Олимпиаде выдает голкипер Катрин Лунде. К финалу она подошла, имея лучшие показатели по сейвам, а в финальной битве стала настоящей стеной. А ведь Лунде уже 44 года. Она брала золотые медали с Норвегией еще в Пекине в 2008-м и в Лондоне в 2012-м.

Нейтрализовав пару выходов один на один, вратарь вселила уверенность в своих игроков. К исходу первой десятиминутки команды подравнялись, но Норвегия продолжала весь тайм быть в роли догоняющих. С их стороны было очень много штанг, а также скандинавки очень невовремя зарабатывали двухминутные удаления. Франция обходилась без них. Они вообще на турнире считаются самой аккуратной командой, совершившей меньше всего нарушений. Хотя не будем здесь забывать о факторе домашнего судейства.

Обстучав весь каркас ворот, норвежки под конец тайма все-таки вырвались вперед, а дерзкий кистевой бросок Стине Бередал Офтедал на последней секунде позволил Норвегии уйти на перерыв с преимуществом в два мяча — 15:13.

Французов такая концовка тайма заставила сделать замену во вратарской зоне: вместо Лауры Глассер вышла Хатаду Сако. Но проблема у хозяек была скорее в атаке, где нападающие слишком суетились и совершали неподготовленные и поспешные броски. Норвежки же никуда не торопились, а потом резко совершили рывок на +6.

Хозяйки в этот отрезок просто рассыпались. Главный тренер сборной Оливье Крумбольц попытался вдохнуть надежду в своих подопечных во время тайм-аута. И поначалу француженки завелись и смогли сократить отставание до четырех мячей. Однако норвежки их быстро успокоили и вернули прежний отрыв.

Фото Reuters

Праздновать, пусть не так явно и не так акцентированно, скандинавки начали уже за пять минут до финального свистка. С этим матчем все было понятно. Таким образом, Норвегия выиграла свое третье олимпийское золото в женском гандболе. Три победы в финалах еще есть у датчанок, но в отличие от своих скандинавских соседей они не имеют серебряных наград. Так что норвежки теперь являются лучшей сборной за всю олимпийскую историю.

Франция же после двойной победы в Токио остается с одним серебром. Финал в мужском гандболе пройдет в заключительный день игр — 11 августа. Титул олимпийских чемпионов между собой разыграют сборные Германии и Дании. Начало матча в 14.30 по московскому времени.