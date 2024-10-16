Бывший клуб Вяхиревой может закрыться через пять дней. Норвежкам срочно нужны два миллиона евро

Трехкратный победитель Лиги чемпионов «Вайперс Кристиансанн» стал жертвой некомпетентного менеджмента.

Норвежский женский гандбольный клуб «Вайперс», за который в прошлом сезоне выступала россиянка Анна Вяхирева, заявил, что может стать банкротом уже в ближайший понедельник. Чтобы этого не произошло, трехкратный победитель Лиги чемпионов должен за три дня закрыть долги на 25 миллионов крон (около 2,1 миллиона евро), что для камерного вида спорта — колоссальная сумма. Если выход не будет найден, одна из самых титулованных команд последних семи лет не сможет платить зарплату игрокам и снимется со всех турниров, в которых принимает участие. В Норвегии считают, что проблема не только в уходе главного спонсора — пивоваренного гиганта Christianssands Bryggeri, — но и в плохих управленческих решениях, среди которых — продажа Вяхиревой во французский «Брест» за 170 тысяч евро.

Финансовый беспредел

«Если мы не найдем нужную сумму к понедельнику, то объявим о банкротстве. Затем «Вайперс» снимется с чемпионата и Кубка Норвегии, а также из Лиги чемпионов, — сообщил председатель правления клуба из Кристиансанна Петер Гитмарк. — Это драматическая ситуация, но правление не видит иного выхода. Разрыв между доходами и расходами увеличивается с каждым месяцем, и мы не можем найти новые источники поступления средств. Слишком многие наши друзья и потенциальные деловые партнеры стоят в стороне и наблюдают за ситуацией».

Всего пару лет назад был самой звездной, самой успешной и одной из самых богатых женских команд Европы. С 2017 года «гадюки» выиграли семь чемпионатов и семь Кубков своей страны, а также три подряд трофея Лиги чемпионов. Но в прошлом сезоне, после ухода по экономическим причинам главных спонсоров, «Вайперс» начал резко тонуть. Доходило до того, что гандболистки добровольно соглашались на сокращение зарплаты и лично обзванивали потенциальных инвесторов с предложениями о сотрудничестве.

К весне этого года ситуация вроде бы выровнялась, и «Вайперс» даже сумели выиграть национальную лигу. Летом «гадюки» продали Вяхиреву, но сумели подписать неплохих новичков, в то том числе вратаря норвежской сборной Силье Сольберг-Эстассель. Однако теперь все топовые спортсменки в одночасье могут оказаться на улице. Комментируя шокирующие новости, они говорят, что давно знали о неважной ситуации в клубе, но не представляли, что дела настолько плохи. «В последние годы в Кристиансанне творится финансовый беспредел. Это печальный результат многих лет безответственности в управлении тем, что должно быть гордостью Норвегии», — приводит NRK мнение спортивного комментатора Яна Петтер Салтведта.

Анна Вяхирева. Фото Global Look Press

Кто виноват и что делать?

Норвежская гандбольная ассоциация поместила «Вайперс» в «красную зону» еще полгода назад. В прошлогоднем финансовом отчете клуба зафиксирован убыток в 7,7 миллиона крон до уплаты налогов при обороте в 16,5 миллиона крон. Тогда местным спонсорам и гандболисткам удалось заткнуть финансовую брешь, собрав пять миллионов крон. Но теперь выплыли долги в пять раз больше. Очевидно, что команда в последнее время жила не по средствам, поддерживая прежний уровень амбиций, не соответствующий финансовым возможностям. На самом деле для профессионального спорта в целом два миллиона евро — совершенно незапредельная сумма. Один Эрлинг Холанд зарабатывает в «Манчестер Сити» миллион евро в неделю. Однако никто в Норвегии пока не проявляет желание спасти «национальное достояние».

«Мы слишком зависели от единовременных выплат и не составляли бюджет здоровым и разумным образом, — признал Петер Гитмарк. — Мы завысили потенциальные доходы и занизили расходы. В итоге предстоящий в субботу матч против «Будучности» в Лиге чемпионов может стать для клуба последним. Игроки уже проинформированы, что могут быть освобождены от контрактных обязательств и смогут перейти в другие клубы. Они четко понимают всю сложность ситуации и сделают все возможное, чтобы спасти «Вайперс».

Нынешний сезон в Лиге чемпионов знаменитый коллектив начал с трех поражений в пяти матчах, проиграв в том числе «Бресту» (Вяхирева забросила бывшим одноклубницам четыре мяча). В чемпионате Норвегии чемпион идет только на четвертом месте. Ряд ведущих игроков травмирован, а в целом моральная обстановка, видимо, очень неважная. На этом фоне в СМИ ведется поиск виновных в нынешней ситуации. Ответственность в первую очередь возлагают на предыдущее руководство, которое заключало не обеспеченные деньгами контракты. В 2022 году выручка «Вайперс» составила 15,8 миллиона крон, а расходы — 18,2 миллиона крон. В следующем году затраты увеличились до 24 миллионов. За два года операционный убыток компании Vipers Topphandball составил 10 миллионов крон. Так что печальный финал был только вопросом времени.