В Москве разыграют Кубок Чернышева

Летом этого года мужской гандбольный клуб ЦСКА планирует провести в столице международный товарищеский турнир. Об этом рассказал спортивный директор клуба Леонид Воронин.

— Предсезонные турниры — отличная проверка на прочность для любой команды. В текущей ситуации с пандемией такие соревнования становятся очень актуальными, ведь игроки долгое время находятся без игровой практики, — сказал Воронин. — В этом году мы решили сами организовать товарищеский турнир, который планируем провести с 12 по 16 августа в СК «Игровой». В качестве резервной арены также рассматриваем ДС в Крылатском. Верим, что к середине августа распространение коронавируса сойдет на нет, и гандбол вернется на площадки.

Турнир решили назвать в честь олимпийского чемпиона и легенды армейского гандбола Евгения Чернышева. Мы надеемся привлечь к участию несколько крепких команд международного уровня. Кубок Чернышева поможет спортсменам войти в игровой тонус и отработать командное взаимодействие перед стартом официальных матчей сезона.

Чернышев — советский гандболист, олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-80, обладатель Кубка мира 1979 года, заслуженный мастер спорта и восьмикратный чемпион СССР. Выступал за команды Группы советских войск в Германии, Южной группы войск, ЦСКА.