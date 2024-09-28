Погода шотландская, победа белорусская. «Лига будущих чемпионов» вышла на международный уровень

В Подмосковье уже в пятый раз провели масштабный детско-юношеский турнир.

К хорошему быстро привыкаешь, поэтому даже немного удивительно слышать, что программе развития гольфа в школах Подмосковья неполных два года — кажется, что она работает намного дольше. За это время открыто уже 24 секции, представители 16 из которых прибыли на традиционный, пятый по счету, турнир «Лига будущих чемпионов» на поле клуба «Дмитров гольф резорт».

Турнир состоится в любую погоду

Более 60 ребят во главе со своими тренерами боролись за места на пьедестале и главный приз — тренировочный рейндж с комплектом настоящих клюшек и мячей. У тех, кто приходит в школьную секцию, даже просто ради любопытства, есть несколько шагов, которые можно попробовать пройти на пути в этот захватывающий вид спорта.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Когда мы только начинали проект, ребята тренировались исключительно в залах, с резиновыми мячами и пластиковыми клюшками, — отмечает глава областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. — Но сейчас мы начали приобретать вот такие тренажеры-рейнджи, и теперь летом у наших школьников есть возможность заниматься на них уже с настоящим инвентарем. Следующий шаг — мы договорились со всеми клубами, что школьная секция может приехать в оговоренное время и с ними час будет заниматься бесплатно профессиональный тренер. Это уже для тех, кто заболел гольфом. Если в итоге из 1000 детей выстрелит 20-30, для нас это будет уже хороший показатель.

Учебный год в школах еще на старте, а вот летний сезон в гольфе почти закончен. Поэтому участников детско-юношеского турнира ждали капризы природы — порывистый ветер и мелкий дождь, порой превращавшийся в настоящий ливень. То, что у гольфистов порой называют «шотландская погода» — такая, как часто бывает на родине этого вида спорта.

Но юных спортсменов такие условия не испугали. Играли они с не меньшим удовольствием, чем на предыдущей «Лиге будущих чемпионов» в мае. А после этого их ждало традиционное угощение — обед, шоколад и мороженое. Что касается победителей, то ими стали ребята из Деденевской СОШ, в упорной борьбе обошедшие победителей прошлого турнира из Шаховской школы № 1 и команду школы № 9 из Дмитрова.

— Наш проект продолжает развиваться, в планах на новый учебный год еще 20-30 школ, — рассказал «СЭ» вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун. — Мы уже закупили весь необходимый инвентарь и оборудование, с этим проблем нет, нас поддерживают Минспорта и Минобразования. Школы, чтобы попасть в проект, уже встают в очередь, ведь для них все это бесплатно. А в тех секциях, что уже работают, желающих заниматься часто больше, чем мест. Поэтому интерес большой.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

От Белоруссии до Китая

По словам Шокуна, количество участников соревнований также будет увеличиваться. Возможно, в будущем турнир будет проходить не один, а несколько дней. Также рассматривается возможность провести межшкольные соревнования с партнерами из Китая. Поэтому не исключено, что ученики одной из подмосковных школ в качестве поощрения получат возможность отправиться в Поднебесную. При этом на международный уровень «Лига будущих чемпионов» вышла уже сейчас.

— На юниорский турнир мы пригласили восемь ребят из Минска и Казани, таким образом, «Лига будущих чемпионов» теперь носит не только федеральный, но даже международный статус, — подчеркнул Шокун. — Это прекрасно, ведь гольф объединяет, и мы видим, что это не просто слова. Ребята приезжают из разных городов и стран, чтобы сыграть здесь и побороться за призы.

И первый опыт, вопреки пословице, оказался удачным для иностранных гостей. Приехавший из Белоруссии Денис Джунг с ходу занял в юниорской части соревнований первое место, обогнав Марка Главатских и Яну Желнову. А лучший результат без учета гандикапа показала Алина Алимжанова, уже попадавшая в призы на «Лиге будущих чемпионов»

При этом в областной федерации гольфа с удивлением отнеслись к недавним рекомендациям федерального Минпросвещения, рекомендовавшего исключить эту дисциплину из школьной программы. И это притом что ведомство само только полгода назад внесло ее в перечень.

Валерий Гаврилов с победителями турнира по гольфу «Лига будущих чемпионов». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Прочитал, что гольф назвали «буржуазным видом спорта», и хочу узнать — а как же футбол, хоккей, волейбол? — спрашивает Гаврилов. — Они ведь тоже тогда «буржуазные». Исконно российские это городки, лапта, самбо, художественная гимнастика, и все, пожалуй. А если серьезно, то любой вид спорта, которым увлекаются дети и который дает здоровье, надо поддерживать. В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, мы наш проект не бросим и в подполье не уйдем.

К началу нового учебного года, как рассказал Гаврилов, федерации удалось решить два важных вопроса. Найден инвестор, который готов за свои деньги построить в Красноармейске и передать бюджету круглогодичный крытый гольф-центр — три игровых лунки и драйвинг-рейндж. Кроме того, получена поддержка от губернатора Московской области Андрея Воробьева, распорядившегося ежегодно выделять на развитие школьного гольфа 6 миллионов рублей. Для закупки инвентаря и проведения соревнований в рамках проекта этого вполне достаточно. При этом для ребят занятия в школьных секциях совершенно бесплатные — всем необходимым их обеспечивает федерация.