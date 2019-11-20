Московский «Спартак» снялся с высшей лиги по мини-футболу

МФК «Спартак» (Москва) прекращает участие в первенстве России по мини-футболу среди команд высшей лиги, сообщает официальный сайт клуба.

— Уважаемые болельщики! С сожалением сообщаем, что мини-футбольный клуб «Спартак» снимается с участия в сезоне-2019/20 Париматч-Высшей лиги Первенства России по мини-футболу (Конференция «Запад»), — говорится в сообщении.

МФК «Спартак» был основан 1992 году, существовал до 2008 года, а 2013-м был воссоздан. В 2001 году команда стала чемпионом России. Двукратный обладатель Кубка России и обладатель Суперкубка России.