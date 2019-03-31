Дюков поздравил сборную России U-19 с выходом в финальную часть Евро

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил сборную России U-19 с выходом в финальную часть чемпионата Европы, который впервые в истории пройдет в сентябре 2019 года в Риге.

– От себя лично и от имени Российского футбольного союза поздравляю игроков, тренерский штаб и родителей наших юных футболистов с выходом в финальную часть чемпионата Европы U-19! Это будет первый континентальный турнир в истории для данной возрастной категории, – отметил Дюков. – И крайне важно, что в нем примет участие сборная России. В нашей стране этот вид спорта очень популярен, кроме того, Россия внесла огромный вклад в развитие юношеских международных турниров по мини-футболу.

Отборочный турнир на чемпионат Европы мы также провели на достойном уровне. Матчи проходили на арене высочайшего класса в подмосковном Щелково, при переполненных трибунах. На играх присутствовали в том числе участники 14-го финала проекта "Мини-футбол – в школу". Это был еще один важный шаг для популяризации мини-футбола среди молодежи.

Желаю сборной России успешного выступления в финальной стадии чемпионата Европы. Российский футбольный союз со своей стороны приложит все усилия для качественной подготовки нашей команды к турниру!