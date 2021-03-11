Фристайлистка Никитина намерена усложнить программу к Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Любовь Никитина 11 марта заявила, что намерена усложнить свою программу перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай).

«Два года готовились к чемпионату мира, думаю, все получилось. Я довольна, как и тренер. Спасибо всей команде, продолжим работать над усложнением программы. Надеюсь, что к Олимпийским играм буду уже показывать тройные прыжки», — цитирует ТАСС Никитину.

В среду, 10 марта спортсменка завоевала бронзовую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.