Рене Фазель рассказал о встрече с Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, как прошла его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что его снимали без его ведома.

— Как прошел визит к Александру Лукашенко?

— Мы с Хорстом Лихтнером (генеральным секретарем ИИХФ — Прим. «СЭ») вылетели в Минск через Мюнхен в минувшее воскресенье и подготовились к встрече Лукашенко с представителями белорусской федерации (хоккея — Прим. «СЭ») в воскресенье вечером. Мы четко дали понять, что эта встреча будет закрытой для публики и СМИ.

— И без телекамер.

— Да, и без телекамер. В преддверии чемпионата мира у нас принято встречаться с представителями принимающей страны, и взрывоопасность этой встречи на фоне нынешней политической ситуации нам была весьма очевидна.

— Но телекамеры все-таки были.

Мы прибыли во Дворец Независимости в понедельник около 10 часов утра. Это был официальный прием с президентом Федерации хоккея и министром спорта, и мы по протоколу ждали приезда Лукашенко. Я знаю его уже 20 лет,а объятия так же обычны, как рукопожатие при приветствии людей в этой культуре. Кстати, могу вас успокоить: у нас с ним уже был коронавирус. Так что риска для здоровья не было. Вот как были созданы эти фотографии, и это не означает, что мы согласны с политической ситуацией в Белоруссии. Это была просто встреча двух людей, которые знают друг друга 20 лет. Ни больше ни меньше.

— Вы понимали, что были перед работающими камерами?

— Я их заметил. Но нас заверили, что снимки предназначались только для внутреннего пользования и что через пять минут камеры исчезнут. Я не понимал, что нас все еще снимают. Все ждали президента, все были напряжены и нервничали, а потом мы сконцентрировались на главном и уже не думали, есть ли фотографии или нет.

— Итак, вы попали в ловушку.

Друзья с востока считают, что нас обманули. Моим присутствием, вероятно, злоупотребляли. Я не могу сказать, так ли это на самом деле. Истина где-то посередине, — сказал Фазель в интервью Watson.

Ранее сообщалось, что Белоруссия может лишиться права проведение чемпионата мира по хоккею. Турнир должен пройти в Минске и Риге.