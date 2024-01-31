Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал о возможном возобновлении переговоров о трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в питерский клуб.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате.

«Думаю, что «Зенит» не будет повторяться. Если человек отказался, то зачем еще раз повторяться? — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем». — Человек сказал «нет» или выдвинул какие-то условия, на что «Зенит» также не согласился. Не думаю, что «Зенит» будет два раза повторять предложение. Это что Лионель Месси или Криштиану Роналду, которым можно по десять раз предложения делать? Если Тикнизян вел переговоры с «Зенитом», то он, наверняка, согласовал это с «Локомотивом», потому что нельзя с кем-то разговаривать, когда у тебя действующий контракт и клуб не дал согласие. Если клуб разрешил, значит хочет от него избавиться. Я думаю, что во время переговоров агент перегнул палку с зарплатой, поэтому «Зенит» отказался от этого приобретения. А дальше это уже личное дело Тикнизяна и «Локомотива».

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.